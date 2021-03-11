НАТО передала Силам обороны Грузии транспортные средства

Агентство по закупкам и услугам НАТО (NSPA) передало пять автомобилей средней проходимости марки Renault Совместному центру обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC), передает Trend со сылкой на Грузия Online.

По информации Минобороны Грузии, передача транспортных средств направлена на расширение возможностей центра, повышение мобильности и улучшение логистической составляющей.

На основе соглашения от 2017 года, сторона НАТО закупила для Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия различные типы транспортных средств (в общей сложности 20 единиц), общая стоимость которых составляет 1,2 млн. евро, — отметили в Минобороны Грузии.