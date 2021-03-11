До конца года в столице Грузии полностью заменят парк микроавтобусов

До конца года в Тбилиси будет полностью обновлен парк микроавтобусов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, согласно транспортной политике, в столице будет работать только 1000 новых маршрутных такси, а остальные маршруты будут обслуживать 8-метровые автобусы.

«Транспортная политика состоит из множества компонентов. Самое главное — обновить существующий парк и полностью заменить старые автобусы. Этот процесс уже начался. Автобусы закуплены и ждем их поставки. Дополнительно, мы хотим завезти около 180 единиц 8-метровых и 200 единиц 18-метровых автобусов», — заявил Каха Каладзе.