Назван объем иностранных кредитов на развитие транспортно-коммуникационного сектора Туркменистана
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При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России
Омбудсмен Азербайджана призвала ЕС оказать давление на Армению в связи с непредоставлением карты минных полей
Бакинская высшая школа нефти продолжает проводить ориентационную программу для студентов первокурсников (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новопостроенной N-ской воинской части Внутренних войск (ФОТО)
Установка новых станций привела к росту числа абонентов сети 4G в регионах Азербайджана - Nar (ФОТО)