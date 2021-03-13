В Казахстане разбился Ан-26
БАКУ /Trend/ - 13 марта, около 17:20, при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с самолетом Ан-26, выполнявшим рейс из Нур-Султана, сообщает Trend со ссылкой на аэропорт.
Cразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место.
По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.
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