В Казахстане разбился Ан-26

БАКУ /Trend/ - 13 марта, около 17:20, при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с самолетом Ан-26, выполнявшим рейс из Нур-Султана, сообщает Trend со ссылкой на аэропорт.

Cразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место.

По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.