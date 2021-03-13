Порт Чабахар превратится в основной центр торговли в Иране и Средней Азии

Порт Чабахар благодаря свободной зоне и своим возможностям превратится в новый центр торговли и промышленности в Иране и Средней Азии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил замглавы организации портов и судоходства в провинции Систан и Белуджистан Хоссейн Шахдади в субботу.

По его словам, теперь в порту Чабахар большие суда могут швартоваться и разгружать, также есть современная техника и краны для разгрузки и погрузки, возможность транспортировки зерна. «Порт Чабахар как стратегический порт является очень значимым в регионе», отметил он. «После портов имени Имам Хомейни и Шахид Раджаи, порт Чабахар занимает 3-е место с точки зрения позиции и значимости в Иране. 20% процентов товаров первой необходимости страны, такие как пшеница, ячмень и кукуруза, импортируются в страну через этот порт», заключил Х.Шахдади.