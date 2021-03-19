Производство легковых автомобилей продолжает расти в Казахстане

Производство легковых автомобилей и коммерческой техники в стране продолжает расти, в феврале автопроизводители выпустили 7 052 единицы техники на общую сумму 50,4 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на ​​​​​​​Ассоциацию казахстанского автобизнеса (АКАБ).



По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе-феврале 2021 года в Казахстане произведено 13 033 транспортных средств всех типов на сумму 93,4 млрд тенге.



За 2 месяца было выпущено 11 573 единицы (+3,9%) легковых автомобилей, 1 025 грузовиков (-6%), 282 автобуса (+38,2%), 134 прицепа и полуприцепов и 19 единиц прочей специализированной техники. Доля автопрома в машиностроении страны продолжает держаться в коридоре 34-40%.



По итогам января-февраля на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 8 208 единиц техники (+21,4%) на сумму 44,8 млрд тенге. Новый завод в Алматы - Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 3 826 легковых автомобилей, общей стоимостью 32,3 млрд тенге. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 560 ед. коммерческой техники (+9%) на сумму 5,3 млрд тенге. Завод Hyundai Trans Auto произвел 160 ед. грузовиков и автобусов (+154%). В Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг выпустил 126 грузовиков (+24,8%). На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 50 автобусов (-43%).



За два месяца 2021 года Казахстан экспортировал в страны ближнего зарубежья 645 автомобилей JAC и Chevrolet на общую сумму 2,9 млрд тенге, что на 27% больше, чем в прошлом году.



Всего в Казахстане произведено 6 475 автомобилей Chevrolet, 3 875 седанов и кроссоверов Hyundai, заметно прибавил JAC – 1 244 ед. Коммерческая техника GAZ – 560 ед. Производство Kia только началось в Костанае – 190 ед.



Автомобили локального производства занимают основную долю на рынке, с начала года казахстанцы в общей сложности приобрели более 8 тысяч автомобилей, произведенных в РК. В тоже время дилеры и автопроизводители в ожидании очередного транша в программу льготного кредитования под 4%. Напомним, финансирование программы носит револьверный характер: платежи, погашаемые заемщиками, направляются на кредитование новых покупателей автомобилей казахстанского производства.



По данным Банка Развития Казахстана, благодаря повторному освоению средств казахстанцы приобрели на льготных условиях 26 958 автомобилей, получив займы на общую сумму 135,8 млрд тенге.