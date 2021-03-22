Казахстан повышает безопасность судоходства на Каспии

БАКУ /Trend/ - Казахстан принимает меры по повышению безопасности судоходства в своем секторе Каспийского моря.

Об этом сказали Trend в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В феврале 2021 года депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана одобрили законопроект "О ратификации Найробийской конвенции об удалении затонувших судов" 2007 года.

Как отметили в министерстве, ратификация конвенции направлена на повышение безопасности судоходства в казахстанском секторе Каспия и создаст превентивный правовой механизм по быстрому и эффективному удалению затонувших судов и ликвидации последствий морских аварий.

"Конвенция устанавливает требования к судам, заходящим в порты ее участников в части наличия страхового обеспечения за удаление судна в случае его затопления и свидетельства о таком страховании", - сказали в ведомстве.

Ранее в этом году министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов отмечал, что необходимость ратификации конвенции обусловлена повышением интенсивности судоходства на Каспии.

Конвенция принята под эгидой Международной морской организации. На сегодняшний день к ней присоединились 53 страны.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)