Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.

"С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю - и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю", - уточнили в штабе.

Там также сообщили, что число регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится до 7 в неделю, а международные авиаперелеты из России с 1 апреля будут совершаться еще из 12 городов.