Перекрывшее Суэцкий канал судно может пробыть там несколько недель (Обновлено)

Работы по снятию с мели заблокировавшего движение по Суэцкому каналу контейнеровоза Ever Given могут продлиться несколько недель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в эфире нидерландского телевидения Питер Бердовски - глава компании Boskalis, которая работает над этим.

"Это огромный вес на песке. Нам, возможно, придется применить комплекс мер: снижение веса путем снятия контейнеров, нефти и воды с судна, использование буксиров, а также вымывание песка", - добавил глава компании.

Навигация в Суэцком канале приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели, от планов по транзиту нескольких судов пришлось отказаться.

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21:32

Власти Египта в настоящее время проводят дноуглубительные работы по периметру застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг официальный представитель Управления этой водной артерии Джордж Сафуат.

Пока полностью решить проблему не удается, движение по каналу остановлено. Его блокировка уже привела к росту цен на нефть, так как к вечеру среды перед южными воротами канала застряли не менее 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти.