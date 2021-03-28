Из-за контейнеровоза 369 судов, включая 25 нефтетанкеров, не могут пройти Суэцкий канал

Почти 370 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, не могут пройти Суэцкий канал из-за застрявшего поперек канала контейнеровоза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье глава управления этой водной магистрали Египта.

"369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, ожидают прохода через канал", - сказал он.

По его словам, рассматривается возможность предоставления им льгот и скидок на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией.