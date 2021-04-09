Организован чартерный рейс из Татарстана в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Туркменистан вывез чартерным рейсом своих граждан из Республики Татарстан РФ, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что чартерный рейс, осуществленный «Туркменскими авиалиниями», доставил из Казани 275 туркменских граждан, не сумевших вернуться ранее из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры, чтобы предотвратить распространение пандемии.

Так, ранее в стране было предписано обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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