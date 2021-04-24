Туркменистан организует вывозной авиарейс из Татарстана

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания «Туркменистан» организует вывозной рейс из Татарстана (РФ) 26 апреля, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Этим рейсом из Казани (Татарстан) будут возвращены граждане Туркменистана по спискам туркменского генконсульства в России. Кроме того, вывозным рейсом также можно будет отправить коммерческий груз.

Ранее Туркменистан уже организовывал чартерные рейсы из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза для возвращения своих граждан.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. При этом в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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