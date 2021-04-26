Грузия и Болгария обсудили сотрудничество в сфере морского судоходства

БАКУ /Trend/ - Между морскими администрациями Грузии и Болгарии проведены переговоры и определены возможные меры по совершенствованию в сфере морского судоходства, в том числе Ro-Ro, сообщили Trend в министерстве транспорта, информационных технологий и связи Болгарии.

"Пандемия COVID-19 существенно изменила ситуацию. Тем не менее мы по-прежнему привержены развитию существующего сотрудничества", - сказали в министерстве.

Источник добавил, что Грузия является для Болгарии ценным партнером в рамках регионального сотрудничества в Черноморском регионе, а также в рамках политики соседства ЕС.

"С точки зрения транспортного сектора, мы признаем потенциал грузинских портов для развития эффективного и устойчивого сообщения. В более широком смысле развитие современной и высококачественной инфраструктуры в Грузии могло бы способствовать достижению целей Болгарии по привлечению транзитных перевозок из регионов Центральной Азии и Дальнего Востока", - отметили в ведомстве.

Отметим, что Болгария признала независимость Грузии 15 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года. Обе страны являются полноправными членами Организации Черноморского экономического сотрудничества.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)