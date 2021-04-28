Silk Way West Airlines закупит пять BOEING 777 freighter

Транспорт 28 апреля 2021 14:31 (UTC+04:00)
Silk Way West Airlines закупит пять BOEING 777 freighter

БАКУ /Trend/ - Silk Way West Airlines закупит пять воздушных судов Boeing 777 Freighter.

Данную информацию подтвердили Trend в среду в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Это первая в Каспийском регионе и Средней Азии сделка по приобретению данных дальнемагистральных двухдвигательных грузовых самолетов с большой грузоподъемностью.

Стороны объявили о соглашении в рамках церемонии подписания контракта в Баку, в которой приняли участие президент Silk Way Group Заур Ахундов, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, посол США в Азербайджане Эрл Д. Литценбергер и президент Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил.

Отметим, что Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 300 рейсов в Европу и Азию, а также в страны Северной и Южной Америки посредством 15 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 350 тыс. тонн. Признанная авиаконцерном Boeing как самая быстрорастущая авиакомпания по величине флота, географическому охвату и объему грузов, Silk Way West Airlines сегодня по всем этим критериям занимает третье место в Европе. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 50 направлений по всему миру, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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