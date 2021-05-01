Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю
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Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО)
Назван срок сдачи в эксплуатацию строящихся в Габале и Шамкире детских реабилитационных центров (ФОТО)
Туркменистан и Татарстан обладают потенциалом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)
Взаимодействие Туркменистана со странами ЕАЭС будет способствовать росту экономических процессов в Евразии
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона успешно завершила свою миссию - пришло время для Великого возвращения в Карабах
Челлендж для азербайджанских художников: удивительные по красоте архитектурные здания и городские пейзажи (ФОТО)
В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО)
Известные исполнители провели концерт между США и Азербайджаном в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО)