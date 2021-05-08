Паромное судно "Азербайджан" зашло в казахстанский порт Курык (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Паромное судно “Азербайджан”, отправившееся в рейс седьмого мая из бакинского порта Алят, на следующий день прибыло в казахстанский порт Курык, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
В порту состоялась церемония встречи судна.
"В мероприятии приняли участие генконсул Азербайджана в городе Актау (Казахстан) Эльмар Мамедов, заместители акима (главы) Мангистауской области Бекбол Овбасаров и Абзал Мендибаев, глава Администрации морских портов Казахстана Нурбол Эрманов, директор порта Курык Серик Ахметов", - говорится в сообщении ASCO.
Представители Казахстана поздравили капитана Аяза Пирмурадова с первым заходом в порт судна “Азербайджан” типа Ro-Pax.
Генконсул рассказал о важности первого захода азербайджанского паромного судна в казахстанский порт.
Дипломат отметил, что новый паром, построенный и спущенный на воду в Азербайджане, будет способствовать эффективному функционированию Транскаспийского международного транспортного маршрута, являющегося частью транспортного коридора Восток-Запад.
Затем участники мероприятия осмотрели судно "Азербайджан".
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @Fidan_Babaeva