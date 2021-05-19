БАКУ /Trend/ - В ближайшей перспективе планируется создание цифровой архитектуры развития TRACECA.

Об этом сказал генеральный секретарь ПС МПК TRACECA Асет Асавбаев в ходе онлайн-мероприятия «Возможности и препятствия: международные автомобильные перевозки в рамках TRACECA», сообщает в среду Trend.

По его словам, выработаны меры по согласованным условиям перевозки грузов в условиях пандемии и запущен сайт c актуальной информацией об условиях перевозок грузов автомобильным транспортом.

"Мы ведем активную работу по формированию правовых основ и их гармонизации для развития международных автомобильных перевозок. Кроме того, мы планируем внедрение единого транзитного разрешения (eTIR) и применение многостороннего разрешения исключительно в цифровом виде для упрощения пересечения границ. Данные разрешения позволят с легкостью пересекать границы стран-участниц основного многостороннего соглашения (ОМС) TRACECA", - добавил он.

Также в ближайшей перспективе планируется создание цифровой архитектуры развития TRACECA.

"К числу инициатив TRACECA относятся и соглашения о массе и габаритах, об особенностях использования полуприцепов, реализация положений конвенции о согласовании условий проведения контроля грузов, а также процедуры получения специальных разрешений", - сказал Асавбаев.

Он подчеркнул, что упрощение процедур пересечения границ сократит время простоя на границе и увеличит объем перевозимых грузов.

"Рассматривается возможность реализации пилотных проектов на границах стран-участниц TRACECA по переходу на eCMR ", - добавил генеральный секретарь структуры.

Он добавил, что к eCMR уже присоединились 8 из 13 стран-участниц коридора.

"Для предотвращения очередей на границах TRACECA ведет работу по внедрению электронных решений, что позволит предотвратить скопление автомобилей и обеспечит своевременную доставку грузов", - подчеркнул Асавбаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev