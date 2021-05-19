За I кв. 2021 года через турецкий порт Хопа перевалено свыше 60 тыс. тонн грузов
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Расследуется информация о фиктивных справках в связи с COVID-19 у пассажиров в аэропорту Гянджи - Генпрокуратура
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Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA
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