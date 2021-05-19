В I кв. 2021 года порт Стамбул принял свыше 100 тыс. тонн грузов
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Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA
При сохранении нынешних темпов вакцинации Азербайджан скоро одержит победу над COVID-19 - врач (ВИДЕО)
Граждане Азербайджана могут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19 - минздрав (ФОТО/ВИДЕО)
Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора - МИД
Обнаружены останки еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести (ФОТО)
Цифровизация является основой восстановления национальных грузоперевозок - Международный союз автотранспорта
Определились первые финалисты "Евровидения 2021" - представительница Азербайджана Самира Эфенди в финале (ФОТО/ВИДЕО)