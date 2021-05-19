FIA представила обновленное расписание уик-эндов Формулы-1
БАКУ/Trend/ - Сезон Формулы-1 текущего года состоит из 23 этапов, сообщает Trend со ссылкой на Международную автомобильную федерацию (FIA).
По данным FIA, чемпионат стартует 28 марта в Бахрейне, а завершится 12 декабря в Абу-Даби.
«Продолжительность пятничных тренировок сокращена с 90 минут до одного часа, а старт гонки смещён в начало часа. Кроме того, в конце апреля Комиссия Формулы 1 одобрила планы проведения трёх спринтерских квалификационных гонок в 2021 и утвердила формат для такого гоночного уик-энда.
В пятницу, после часовой тренировки, пройдёт квалификация, которая определит стартовое поле субботней спринтерской гонки. Результаты этой гонки определят порядок старта в воскресенье. Победитель и два призёра субботней гонки получат дополнительные очки по схеме "3-2-1"», – говорится в сообщении федерации.
Кроме того, FIA утвердила дату проведения Гран При и обновила ранее опубликованное расписание гоночных сессий, внеся в него поправки. В таблице указано время в часовом поясе GMT +03:00.
|
Гран При
|
1 сессия
|
2 сессия
|
3 сессия
|
Квалификация
|
Гонка
|
Бахрейн
|
14:30-15:30
|
18:00-19:00
|
15:00-16-00
|
18:00-19:00
|
18:00
|
Италия (Имола)
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Португалия
|
13:30-14:30
|
17:00-18:00
|
14:00-15:00
|
17:00-18:00
|
17:00
|
Испания
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Монако*
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Азербайджан
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
15:00
|
Франция
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Штирия
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Австрия
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Великобритания
|
16:30-17:30
|
Квал.: 20:00
|
2-я: 14:00
|
Спринт: 18:30
|
17:00
|
Венгрия
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Бельгия
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Нидерланды
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Италия (Монца)
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
|
Россия
|
11:30-12:30
|
15:00-16:00
|
12:00-13:00
|
15:00-16:00
|
15:00
|
Сингапур
|
12:00-13:00
|
15:30-16:30
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
15:00
|
Япония
|
05:30-06:30
|
09:00-10:00
|
06:00-07:00
|
09:00-10:00
|
8:00
|
США
|
19:30-20:30
|
23:00-00:00
|
21:00-22:00
|
00:00-01:00
|
22:00
|
Мексика
|
19:30-20:30
|
23:00-00:00
|
19:00-20:00
|
22:00-23:00
|
22:00
|
Бразилия
|
17:30-18:30
|
21:00-22:00
|
18:00-19:00
|
21:00-22:00
|
20:00
|
Австралия
|
04:30-05:30
|
08:00-09:00
|
06:00-07:00
|
09:00-10:00
|
09:00
|
Саудовская Аравия
|
15:30-16:30
|
19:00-20:00
|
16:00-17:00
|
19:00-20:00
|
19:00
|
Абу-Даби
|
12:30-13:30
|
16:00-17:00
|
13:00-14:00
|
16:00-17:00
|
16:00
Отметим, что в отличие от других континентальных европейских Гран При, все сессии третьего этапа сезона пройдут на час позже, а в Монако – первая и вторая сессии свободных заездов пройдут в четверг.
Напомним, что впервые такой формат будет опробован на Гран При Великобритании в Сильверстоуне, оставшиеся два этапа определят позже.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: agdzhaev