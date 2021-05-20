Грузоперевозки автотранспортом в Азербайджане превысили 34 млн тонн с начала года
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В Азербайджане начато применение программы "FLEXellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников (ФОТО)
Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса – премьер-министр РФ
Россия в случае обращения Армении или Азербайджана готова оказать консультативное содействие по демаркации границы
В отношении сотрудников Главного таможенного управления Баку избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г.
С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества»
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)