В Бакинский порт прибыл казахстанский контейнеровоз с более чем 140 контейнерами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Судно-контейнеровоз «Барыс», принадлежащий морской флотилии ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (Казахстан), прибыл в Бакинской морской торговый порт.

Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы порта Эльмар Хабибли.

По его словам, судно загружено 141 TEU-контейнером.

Хабибли отметил, что данный рейс осуществляется два раза в неделю в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Напомним, что с восьмого марта нынешнего года основным фидерным судном на линии Актау – Баку – Актау является контейнеровоз «Барыс», а всего по данному маршруту всеми видами судов совершено 227 последовательных рейсов.

После запуска фидерной линии объем грузопотока в обоих направлениях постепенно стал увеличиваться.

На сегодняшний день показатели грузоперевозок по этой линии достигли максимально возможного значения. Кроме того, с декабря 2020 года регулярно отправляется поезд Анкара – Сиань, что говорит об успешности всего маршрута ТМТМ в обоих направлениях.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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