Финляндия предлагает Азербайджану ноу-хау в портовой индустрии - МИД

БАКУ /Trend/ - Финляндия предлагает Азербайджану ноу-хау в сфере портовой индустрии.

Об этом сказала Trend директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Сирпа Оксанен.

По ее словам, если Азербайджан стремится стать ведущим региональным транспортным хабом, то он должен обеспечить функционирование всех компонентов воздушного, наземного и морского транспорта.

"В Финляндии крупные компании работают в сфере портовой логистики и судостроения. У нас есть большой опыт и глубокое понимание того, как предоставлять интеллектуальные и экологически чистые высокотехнологичные решения в области портов и судоходства.

Порты - одна из сильных сторон финской морской индустрии. Поскольку все порты Финляндии замерзают в самые холодные месяцы года, мы обладаем исключительными ноу-хау в работе в экстремальных условиях", - сказала Оксанен.

По словам главы отдела, морская индустрия Финляндии обладает обширной информацией в сфере эксплуатации всех видов судов - от ледоколов до круизных лайнеров и портовых технологий.

"Финляндия находится на волне цифровизации в области морского судоходства. Финские компании трансформируют морскую индустрию с помощью своих цифровых навыков", - сказала Оксанен.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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