В мае Грузию посетило рекордное за время пандемии количество туристов
БАКУ /Trend/ - В мае 2021 года Грузию посетили 109 359 международных путешественников, из которых 104 755 — с туристической целью.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.
Хоть количество туристов уменьшилось на 85 процентов по сравнению с маем 2019 года, оно на 180 процентов больше, чем за аналогичный период 2020. Это абсолютный максимум с начала пандемии в стране.
В мае наибольшее количество посетителей прибыло из следующих стран:
Турция — 21 855 человек
Украина — 11 533 человека
Израиль — 11 244 человека
Россия — 10 818 человек
Армения — 9 863 человека
Азербайджан – 5 704 человека
Казахстан — 4 664 человека
Узбекистан — 2 528 человек
Беларусь – 2 349 человек
Индия – 1 496 человек.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: )