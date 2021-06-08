В мае Грузию посетило рекордное за время пандемии количество туристов

БАКУ /Trend/ - В мае 2021 года Грузию посетили 109 359 международных путешественников, из которых 104 755 — с туристической целью.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

Хоть количество туристов уменьшилось на 85 процентов по сравнению с маем 2019 года, оно на 180 процентов больше, чем за аналогичный период 2020. Это абсолютный максимум с начала пандемии в стране.



В мае наибольшее количество посетителей прибыло из следующих стран:



Турция — 21 855 человек

Украина — 11 533 человека

Израиль — 11 244 человека

Россия — 10 818 человек

Армения — 9 863 человека

Азербайджан – 5 704 человека

Казахстан — 4 664 человека

Узбекистан — 2 528 человек

Беларусь – 2 349 человек

Индия – 1 496 человек.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: )