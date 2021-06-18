Узбекистан увеличит количество рейсов в Грузию

Uzbekistan Airways с 4 июля увеличит количество рейсов в Грузию, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airways.

Согласно информации, с 4 июля по воскресеньям откроется дополнительный рейс по маршруту Ташкент - Тбилиси - Ташкент.

Компания отметила, что всего по данному маршруту будет выполняться три регулярных рейса в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

В марте сообщалось, что Uzbekistan Airways возобновила регулярные полеты в Тбилиси. В том же месяце Грузия разрешила въезд узбекам с отрицательным тестом на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Нью-Йорк. Согласно информации, с 3 августа Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент.

Было отмечено, что рейс Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент будет выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.