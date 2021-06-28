Обнародован экспорт автомобилей из Узбекистана в Азербайджан за 5 месяцев 2020 года

Узбекистан с января по май 2021 года экспортировал в Азербайджан автомобили на сумму 444,7 тысячи долларов, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По данным комитета, экспорт автомобилей Узбекистана за 5 месяцев 2020 года составил 134,9 миллиона долларов. Отмечается, что объем экспорта автомобилей увеличился на 84,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Таким образом, объем экспорта легковых автомобилей в Казахстан составил 127,1 миллиона долларов. Второе место по объему экспорта легковых автомобилей занял Афганистан с показателем 2,7 миллиона долларов.

При этом Узбекистан поставил в Украину автомобилей на 2,3 миллиона долларов, в Кыргызстан - на 1 миллион долларов, в Россию - 955,9 тысячи долларов, в Азербайджан - на 444,7 тысячи долларов, в Таджикистан - на 339,1 тысячи долларов.

В комитете отметили, что в мае 2021 года из Узбекистана было экспортировано автомобилей на сумму 22,5 миллиона долларов.

Ранее комитет сообщал, что с января по май 2021 года в Узбекистан из-за рубежа было ввезено 205 электромобилей.

В частности, за первые пять месяцев 2021 года в Узбекистан в основном импортировали электромобили из Китая - 166 машин. Второе место в списке основных поставщиков электромобилей в Узбекистан занимает Турция - 24 электромобиля. Далее следуют Южная Корея и США, экспортировавшие по пять электромобилей.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом среди новых стран-экспортеров оказались Германия и Испания. Таким образом, Узбекистан импортировал три электромобиля из Германии, по одному автомобилю из Литвы и Испании.