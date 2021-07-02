Вакцинированные от COVID-19 граждане Грузии могут посетить Нидерланды

БАКУ /Trend/ - Граждане Грузии, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, с 1 июля могут посетить Нидерланды в туристических целях.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на посольство Грузии в Нидерландах.

"С 1 июля правительство Нидерландов сняло запрет на въезд в страну (в туристических целях) для лиц, представивших сертификат о полной вакцинации, включая сертификат, выданный странами, не входящими в ЕС", — сказано в сообщении.

Согласно информации посольства, Нидерланды будут впускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer / BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

При этом в сертификатах обязательно должны содержаться следующие данные: производитель вакцины; дата получения каждой дозы; страна, где проводилась вакцинация; кем выдан сертификат; его подпись или печать. Документ, имеющий силу в Нидерландах, может быть составлен на английском, немецком, португальском, итальянском или испанском языках.

Туристам, которые предоставят соответствующие справки, перед поездкой в Нидерланды не придется проходить ПЦР-тест. При этом посольство просит учесть, что правила посещения страны могут меняться.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)