Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана – министр (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

«Мы рассмотрели взаимодействие наших стран на международных площадках. По многим вопросам наши позиции совпадают. У нас нет политических проблем. В частности мы обсудили наше сотрудничество в рамках ООН, ТЮРКПА, СНГ, развивающегося международного форума Тюркской культуры и в других международных организациях. Отмечаем особую ведущую роль Азербайджана в Движении неприсоединения. Достигнута договоренность о проведении в этом году очередного заседания межправкомиссии, проведении межмидовских консультаций, возобновлении прямых авиарейсов между Бишкеком и Баку.

Отмечено, что имеется огромный неиспользованный двусторонний потенциал для сотрудничества и заинтересованность Кыргызстана в привлечении азербайджанских инвестиций в экономические проекты, в том числе в транспортно-логистической сфере. Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана. Над этими вопросами будем работать», - сказал министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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