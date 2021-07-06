Авиакомпания Gulf возобновила рейсы в Грузию

БАКУ /Trend/ - Ведущая авиакомпания Королевства Бахрейн Gulf Air с 5 июля возобновила регулярные рейсы в Грузию.

Об этом сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Авиарейсы между Бахрейном и Тбилиси будут выполняться до 4 сентября четыре раза в неделю – каждый понедельник, вторник, четверг и субботу.

«Это еще одна возможность увеличить приток туристов в Грузию. Мы приветствуем возвращение ведущей авиакомпании Королевства Бахрейн на авиарынок Грузии, где она работает с 2017 года.



Туристический сектор Грузии популярен среди граждан стран Персидского залива, а услуги таких авиакомпаний, как Gulf Air, облегчат въезд туристов из этих государств», – сказала Турнава.

Агентство гражданской авиации Грузии предоставило авиакомпании необходимое разрешение на регулярные воздушные перевозки в начале летнего сезона навигации.

Авиакомпания Gulf Air впервые начала работать на грузинском авиационном рынке в 2017 году.

С 1 февраля 2021 года Грузия восстановила регулярное международное авиасообщение, которое было закрыто в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Согласно действующим правилам, иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, представив документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Если же такого документа нет, нужно представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Грузию, а также провести еще один ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)