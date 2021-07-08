Продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После того, как 26 апреля 2021 года во время поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы был заложен фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, началась реализация этого проекта.

Как сообщает Trend, по поручению главы государства на освобожденных территориях уже дан старт реализации нескольких дорожных проектов, которые успешно продолжаются. Они сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов.

Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и важна с точки зрения соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.