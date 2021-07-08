Авиационный рынок Грузии активно возвращается к состоянию 2019 года

БАКУ /Trend/ - Динамика восстановления воздушного сообщения в Грузии обеспечивает быстрое возвращение состояния авиационного рынка к самой активной отметке 2019 года.

Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, по состоянию на июль этого года на авиационном рынке Грузии уже работают 38 авиакомпаний по 72 направлениям в 27 стран.



Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года восстановлено 74 процента всех рейсов (частота – 375-395 рейсов в неделю) и 72 процента воздушных направлений.



«Самый высокий показатель у Батумского международного аэропорта, который уже обслуживает на 21 процент больше рейсов (частота – 110-115 рейсов в неделю), чем в июле 2019 года», – отметили в агентстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)