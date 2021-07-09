Внедрение цифровых TIR-операций в международные коридоры через Азербайджан – приоритетный вопрос - ГТК
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Внедрение цифровых TIR-операций в международные коридоры через Азербайджан – приоритетный вопрос - ГТК
Установка мин Арменией на азербайджанских территориях в период оккупации является ужасным преступлением - эксперт
Великобритания продолжает изучать все возможные варианты помощи Азербайджану в разминировании – посол (ИНТЕРВЬЮ)
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции