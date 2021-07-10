При Кабмине Туркменистана создается Агентство транспорта и коммуникаций
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будет создано Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров, сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.
Новой структуре будут подведомственны агентства Türkmendemirýollary ("Туркменские железные дороги"), Türkmenaragatnaşyk ("Туркменсвязь"), Türkmenawtoulaglary ("Туркменавтотранспорт"), Türkmenhowaýollary ("Туркменские авиалинии") и Türkmendeňizderýaýollary ("Туркменские морские и речные пути").
В январе - мае 2021 года темпы роста по агентству Türkmendemirýollary составили 104,3 процента, Türkmenawtoulaglary - 136,7 процента, Türkmendeňizderýaýollary – 152,6 процента.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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