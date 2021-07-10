Ежеквартальная погрузка, разгрузка товаров в иранских портах выросла на 7%

Погрузка и разгрузка товаров в портах Ирана выросли на семь процентов в первом квартале текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня) по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил заместитель главы Иранской организации портов и морского судоходства Фархад Монтасер Кушари.

Oн сказал, что, несмотря на ограничение из-за санкций и пандемии коронавируса, погрузочно-разгрузочные мощности торговых портов страны увеличились с 42 млн. тонн в прошлом году до 44,9 млн. тонн в текущем.

Чиновник также сообщил, что за три месяца этого года в портах Ирана было загружено и выгружено 21 миллион тонн нефтепродуктов, что на 17 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Опубликованные отчеты о погрузочно-разгрузочных операциях в портах страны являются показателем такой успешной тенденции.

Как ранее сообщалось, погрузка и разгрузка товаров в портах Ирана выросли на шесть процентов за последний иранский календарный год (завершившийся 19 марта).