Назван срок доставки в Азербайджан новых вагонов метро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новые вагоны для ЗАО "Бакинский метрополитен" будут доставлены в Баку до конца этой недели, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, в настоящее время состав с ними приближается к азербайджанской границе.

"Новые вагоны будут доставлены в электродепо имени Наримана Нариманова для проведения наладочных работ, после чего выйдут на линию", - сказал Мамедов.

Глава пресс-службы сообщил, что в настоящее время 75 новых вагонов находятся в эксплуатации Бакметрополитена.

В соответствии с соглашением с российским АО "Трансмашхолдинг", в будущем году в Баку будут доставлены еще четыре состава из 20 новых вагонов, отметил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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