Кабмин Азербайджана принял решение по вопросу работы общественного транспорта в дни праздника Гурбан (версия 2)

добавлены подробности, первая версия опубликована в 12-45

БАКУ /Trend/ - С 00:00 18-го до 06:00 22 июля в Азербайджане будут приостановлены все пассажироперевозки общественным транспортом.

Об этом, как сообщает в среду Trend, говорится в постановлении Кабинета министров.

Согласно постановлению от 12 сентября 2020 года "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", в связи с объявлением 17 июля рабочим днем принято решение не приостанавливать в этот день работу общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)