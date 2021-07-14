Кабмин Азербайджана принял решение по вопросу работы общественного транспорта в дни праздника Гурбан (версия 2)
добавлены подробности, первая версия опубликована в 12-45
БАКУ /Trend/ - С 00:00 18-го до 06:00 22 июля в Азербайджане будут приостановлены все пассажироперевозки общественным транспортом.
Об этом, как сообщает в среду Trend, говорится в постановлении Кабинета министров.
Согласно постановлению от 12 сентября 2020 года "О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом", в связи с объявлением 17 июля рабочим днем принято решение не приостанавливать в этот день работу общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена.
(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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