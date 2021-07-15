БАКУ / Trend / -Транспортный сектор Грузии предлагает широкий спектр возможностей для чешских бизнесменов, и чешские компании активно участвуют в тендерах Грузии, сообщили Trend в Минтранспорте Чехии.

"Речь идет не только о рынке легковых автомобилей, но и о железнодорожном транспорте и инфраструктуре, а также о возможностях модернизации общественного транспорта в Грузии", – сказал источник.

По данным ведомства, сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры широко поддерживается чешскими правительственными организациями в рамках проектов, направленных на определенные сегменты сектора.

"С 2018 года наше министерство и посольство Чехии в Тбилиси организовали несколько небольших проектов, направленных на модернизацию транспортных средств общественного транспорта, подвижного состава, включая вагоны метро, ​​аэропортовой инфраструктуры, а также на внедрение интеллектуальных решений для городов (управление движением, парковка, управление отходами и водными ресурсами)", – отметил источник.

По словам источника, грузинский рынок привлекателен для чешских предпринимателей, поэтому многие чешские компании активно участвуют в тендерах правительства Грузии.

"Есть несколько чешских компаний, работающих непосредственно в транспортной отрасли Грузии. Чешский след также заметен в сфере пассажирских перевозок – автомобили Škoda довольно популярны в Грузии", – заявили в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)