Канада с 1 ноября разрешит заход в свои воды круизным лайнерам

Правительство Канады с 1 ноября разрешит круизным лайнерам заходить в свои воды и порты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении канадского Минтранса.

"Глава Минтранса Омар Алгабра объявил, что с 1 ноября 2021 года запрет на заход круизных лайнеров в канадские воды больше не будет действовать, если их операторы будут соблюдать все требования общественного здравоохранения", - сказали в ведомстве.

По данным канадского Минтранса, данная индустрия ежегодно приносит экономике Канады более $4 млрд, а также дает работу 30 тыс. граждан.