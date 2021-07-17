Израиль включил Грузию в список стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19
БАКУ /Trend/ - Израиль включил Грузию в "красный" список стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Помимо Грузии, в этот перечень вошли Турция, Великобритания и Кипр. Прибывшие из этих стран в Израиль помещаются на недельную самоизоляцию.
Со следующей недели Израиль планирует приостановить авиасообщение с Испанией и Кыргызстаном. Уже приостановлено авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Индией, Мексикой, Россией, Беларусью и Узбекистаном.
По словам эпидемиологов, пик четвертой волны коронавируса в Грузии ожидается в августе, когда "индийский" штамм полностью заменит "британский".
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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