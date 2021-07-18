Услугами THY за прошедшие сутки воспользовались свыше 200 тыс. пассажиров
Флагман гражданской авиации Турции компания Turkish Airlines (THY) за прошедшие сутки обслужил 200 тысяч пассажиров, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Авиакомпания впервые с 2019 года превысила планку пассажиропотока 200 тысяч человек в сутки. Заполняемость рейсов THY составила 73,4 процента.
Наибольшее число рейсов (424) THY было осуществлено из «Стамбульского аэропорта», откуда самолетами Turkish Airlines вылетели 70 тыс. и прибыли 61 тыс. пассажиров .
Всего было организовано 364 авиарейса.
Лента новостей
Информационный портал EastWestStream.com – достаточно эффективный ответ в эпоху гибридных войн – глава CBC (ВИДЕО)
Армения должна задуматься, потому что она уже видела тяжелые последствия своих ошибок – военный эксперт
Обращение к Азербайджану по поводу продления срока председательства в ДН – это проявление высокого доверия – депутат
Несложно предсказать последствия деструктивного подхода для Армении – ответ МИД Азербайджана Пашиняну
Утверждено соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Болгарии в области военного образования и обучения
Азербайджан имеет большие преимущества в торговле между странами Черноморского региона и Центральной Азии
Запуск проекта EastWestStream.com - это успех двух наших стран и стран СНГ - первый замгендиректора ТАСС (ВИДЕО)
Цветок харыбюльбюль и Славянский базар. Представитель Азербайджана будет закрывать конкурсные дни фестиваля (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)
Главным вопросом сегодня является создание профессиональной, качественной журналистики – Эльчин Шихлы
Распространение оперативной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества – Лейла Абдуллаева (ВИДЕО)