Услугами THY за прошедшие сутки воспользовались свыше 200 тыс. пассажиров

Флагман гражданской авиации Турции компания Turkish Airlines (THY) за прошедшие сутки обслужил 200 тысяч пассажиров, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Авиакомпания впервые с 2019 года превысила планку пассажиропотока 200 тысяч человек в сутки. Заполняемость рейсов THY составила 73,4 процента.

Наибольшее число рейсов (424) THY было осуществлено из «Стамбульского аэропорта», откуда самолетами Turkish Airlines вылетели 70 тыс. и прибыли 61 тыс. пассажиров .

Всего было организовано 364 авиарейса.