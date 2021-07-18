Железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией прервали из-за наводнения

Из-за наводнения в Саксонии закрывается железнодорожное сообщение с Чехией на участке Дрезден-Прага до второй половины дня 18 июля. Щб этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, cообщает немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Наводнение обрушилось на популярный туристический район, известный как Саксонская Швейцария - холмистое местечко в долине Эльбы недалеко от Дрездена.

По данным государственного центра по борьбе с наводнениями, "ожидается сильное наводнение".

Проливные дожди обрушились на западную и юго-западную часть Германии на этой неделе. Из-за наводнений в Германии погибли 143 человека. Больше всего от осадков пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар.