Казахстан и Россия договорились о сотрудничестве в области летной годности

БАКУ /Trend/ - Авиационная администрация Казахстана принимает участие на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021», передает в четверг Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

В этом году Казахстан выступил в качестве страны-партнера по приглашению российской стороны. Сегодня в рамках выставки состоялось подписание Рабочего соглашения о сотрудничестве в области летной годности между АО «Авиационной администрацией Казахстана» и Федеральным агентством воздушным транспортом Российской Федерации.

Предметом Рабочего соглашения является упрощение порядка признания сертификатов летной годности, сертификатов типа и (или) допуска в использовании частей и комплектующих авиационной техники, в том числе беспилотных авиационных систем без дублирования оценок, испытании и проверок.

Рабочее соглашение нацелено на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций, развитие ремонта авиационной техники и ее компонентов, а также на укрепление двустороннего сотрудничества между двумя авиационными ведомствами в сфере летной годности и безопасности полетов.

В церемонии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, руководство Федерального агентства воздушного транспорта России и Авиационной администрации Казахстана. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества на уровне авиационных ведомств и подтвердили обоюдную заинтересованность в его дальнейшем развитии и укреплении.

Казахстанские предприятия представили продукцию в области военной и гражданской авиации на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021». Были представлены опытные образцы летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок. Казахстан, являясь соорганизатором выставки, обеспечил участие более 20 отечественных авиапромышленных предприятий на площадке авиасалона.

Стратегическая задача состоит в развитии собственного производства и локализации внутри страны и продвижении собственных разработок на внешние рынки. Казахстанской стороной запланированы встречи с потенциальными партнерами, а также подписание ряда договоров и меморандумов о сотрудничестве.

Пятнадцатый международный авиационно-космический салон «МАКС-2021» проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года. На площадке авиасалона открыта выставка достижений авиационно-космического комплекса России и ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира