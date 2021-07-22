Кыргызский лоукостер будет осуществлять регулярные полеты в Батуми
БАКУ /Trend/ - Кыргызский лоукостер Air Manas будет осуществлять регулярные полеты в город Батуми, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.
До этого авиакомпания выполняла только чартерные рейсы по маршруту Бишкек-Батуми-Бишкек.
Теперь самолет из Бишкека будет доставлять пассажиров в Батуми каждую субботу.
Грузия открыла воздушные границы 1 февраля 2021 года, через год после их закрытия из-за пандемии коронавируса.
На июль 2021 года полеты в Грузию восстановлены уже на 72 процента по сравнению с периодом до начала пандемии.
За прошедший период число визитов из Кыргызстана в Грузию составило 1 715. За аналогичный период 2019 года эта цифра составила 4 817.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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