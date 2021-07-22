В Узбекистане наблюдается значительный рост производства автомобилей

С января по июнь 2021 года в Узбекистане было произведено 31 788 автомобилей Cobalt, при этом темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составили 84,4 процента, передает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

По данным комитета, за отчетный период в Узбекистане произведено 546,5 тысячи тонн автомобильного бензина, что на 4,6 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Также за шесть месяцев 20201 количество произведенных в стране грузовых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 1,3 процента и составило 1855.

Кроме того, за отчетный период в Узбекистане было произведено 495 автобусов - увеличение производства на 6,7 процента.

В то же время за отчетный период наблюдается значительный рост производства тракторов - 173 трактора, что на 72,5 процента больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Также сообщается, что производство автомобильных двигателей в Узбекистане за шесть месяцев 2021 года снизилось на 33,1 процента по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и составило 75,6 тысячи единиц.

Кроме того, в автомобильной промышленности Узбекистана с января по июнь 2021 года было произведено 31788 автомобилей Cobalt (темпы роста к аналогичному периоду 2020 года составили 84,4 процента), 13943 - Nexia (39,8 процента), 21962 - Gentra (84,3 процента), 28 772 - Damas (7,8 процента), 6085 - Spark (41,9 процента) и 6230 - Labo (79,1 процента).