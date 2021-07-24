Болгария рассматривает Грузию в качестве ценного партнера в Черноморском регионе

БАКУ /Trend/ - Грузия является ценным партнером для Болгарии в рамках сотрудничества в Черноморском регионе и политики соседства ЕС, в том числе и инициативы "Восточное партнерство".

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта, информационных технологий и коммуникаций Болгарии.

"Создан совет директоров и заключены технические соглашения по эксплуатации железных дорог, паромных комплексов и судов. Подписан меморандум о взаимопонимании между BDZ Cargo EOOD и "Железной дорогой Грузии" в целях сотрудничества и совместного участия в различных инициативах и проектах в сфере грузоперевозок", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, отношения Грузии и Болгарии в сфере автомобильных перевозок регулируются соглашением между правительствами двух стран о международных грузо- и пассажироперевозках автомобильным транспортом.

"В области морского транспорта существует соглашение между правительствами Болгарии и Грузии о коммерческом судоходстве", - добавил источник.

По его словам, в сфере воздушного транспорта имеется соглашение об общем авиационном пространстве (всеобъемлющее соглашение) между Европейским союзом и входящими в него странами, с одной стороны, и Грузией - с другой.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)