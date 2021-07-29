Грузия и Россия рассмотрят возобновление авиационного сообщения

Россия готова начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения с Грузией – заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным отношениям Григорий Карасин, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Мы готовы начать обсуждение этого вопроса и рано или поздно он наверное будет решен» - заявил депутат, которая параллельно возглавляет российскую часть переговорного формата «Абашидзе-Карасин».

При этом он не уточнил возможные сроки возобновления авиасообщения.

По словам личного представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе, по этому вопросу какие-либо практические действия еще не начинались.

«В практическом смысле никаких коммуникаций по этому вопросу не было. В сентябре или октябре состоится очередная встреча в формате Абашидзе-Карасин, и если Россия будет готова к возобновлению авиационного сообщения, то мы готовы этот вопрос обсуждать» - заявил Абашидзе.