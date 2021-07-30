Железные дороги Грузии отчитались о росте грузооборота в I полугодии

Транспорт 30 июля 2021 09:54 (UTC+04:00)
Железные дороги Грузии отчитались о росте грузооборота в I полугодии

БАКУ /Trend/ - Грузооборот ОАО "Грузинская железная дорога" в первом полугодии 2021 года вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив шесть миллионов тонн, сообщает Trend со ссылкой на ОАО.

В ведомстве назвали показатели первого и второго квартала нынешнего года рекордными за последние 11 лет.

В ОАО также сообщили о работах по привлечению новых грузов и поиску альтернативных транзитных маршрутов.

Сообщается и о росте перевозок узбекских грузов через Грузию в последние месяцы.

Также ОАО достигнуты рекордные показатели в контейнерных перевозках в направлении Китая и Европы.

По данным ведомства, транзитные перевозки железнодорожным транспортом через Грузию в первом полугодии составили 3,5 миллиона тонн, что на 19 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Также на 21 процент выросли внутренние грузоперевозки железнодорожным транспортом, что привело к росту доходов на 14 процентов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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