Возобновлено движение поездов на всех линиях бакинского метрополитена (версия 2)

добавлены подробности, первая версия опубликована в 9-44

БАКУ /Trend/ - Движение поездов на всех линиях метрополитена Баку полностью возобновлено в соответствии с графиком, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Отметим, что ранее было прервано электроснабжение станции "Элмляр Академиясы" бакинского метрополитена, в настоящее время ЗАО устанавливает причину инцидента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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