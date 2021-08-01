ТРАСЕКА надеется на участие Туркменистана в пилотных перевозках с применением блокчейн-технологий

БАКУ /Trend/ - ТРАСЕКА надеется на участие Туркменистана в реализации пилотных перевозок с применением блокчейн-технологий.

Об этом сообщили Trend в Постоянном Секретариате МПК ТРАСЕКА.

"Постоянный секретариат Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА совместно с Международным центром транспортной дипломатии, Межправительственным советом дорожников СНГ и корпорацией IBM в 2020 году провел большую работу с привлечением представителей Туркменистана по разработке Концепции глобального транзитного документа, который является современным, электронным и универсальным решением для мультимодальных перевозок с применением блокчейн-технологий. Работа в данном направлении продолжается, идет подготовка к первому пилотному применению Глобального транзитного документа в текущем году", - сказали в ПС МПК ТРАСЕКА.

Касательно сотрудничества с Туркменистаном в целом было отмечено, что с 1993 года Еврокомиссией в рамках ТРАСЕКА профинансированы 85 проектов, 83 процента из которых составляют проекты технического содействия (14 - инвестиционных, 71 - технического содействия). Более 50 проектов пришлось на долю Туркменистана.

"Реализованные проекты в большей степени были направлены на гармонизацию законодательства, совершенствование тарифной политики, институциональное укрепление и развитие транспортной инфраструктуры коридора. Эти проекты способствовали привлечению крупных инвестиций международных финансовых институтов. Бенефициары программы ЕС-ТРАСЕКА, включая Туркменистан, высоко оценивают результаты проделанной работы в рамках проектов", - добавили в ПС МПК ТРАСЕКА.

Было отмечено, что Туркменистан продолжает оставаться важным партнером ТРАСЕКА в регионе.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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