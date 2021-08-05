В Грузии выросло число авиакомпаний, работающих на рынке гражданской авиации

БАКУ /Trend/ - Сегодня на рынке гражданской авиации Грузии работают 39 авиакомпаний. Это на две авиакомпании больше, чем в 2019 году - до начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

По его данным, в настоящее время полеты из Грузии выполняются по 77 направлениям, что составляет 96 процентов от соответствующего показателя 2019 года (80 направлений).

На сегодня в Грузии восстановлено 88 процентов авиарейсов по сравнению с 2019 годом. С начала августа рейсы выполняются с частотой 385-405 в неделю. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 440-460.

Статистика по Батумскому аэропорту улучшилась по сравнению с 2019 годом: количество направлений увеличилось на 158 процентов, стран - на 120 процентов, авиакомпаний - на 158 процентов, частота рейсов - на 150 процентов.

В Кутаисском аэропорту, который рассчитан в основном на европейские направления, процесс восстановления авиасообщения идет не так активно: число направлений по сравнению с 2019 годом восстановлено на 72 процента, стран - на 67 процентов, частота рейсов - на 80 процентов, а количество авиакомпаний выросло на 150 процентов.

В Тбилисском аэропорту число направлений восстановлено на 95 процентов, стран - на 86 процентов, авиакомпаний - на 97 процентов, частота рейсов - на 76 процентов.

Грузия возобновила международное авиасообщение первого февраля 2021 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)